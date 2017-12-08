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Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

Van'da düzenlenen Trump'ın Kudüs kararına tepki protestolarına üniversite öğrencileri de katıldı.

İHA | 08.12.2017 - 15:17..
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AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği basın açıklaması için yüzlerce vatandaş cuma namazını müteakip Yukarı Nurşin Camii’nde bir araya geldi.

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

"YİNE HÜSRANA UĞRAYACAKLAR"

“Kudüs davamız” şeklinde başlayan basın metnini okuyan AK Parti Van İl Başkan Vekili Adnan Yörük, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır.” dedi.

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

ÖĞRENCİLER DE SESSİZ KALMADI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv’deki büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Van YYÜ Öğrenci Konseyi ile Üniversite Ak Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) organizesiyle cuma namazını müteakip YYÜ Merkez Camii önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile otobüs durağına kadar yürüyüş yaptı.

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

Van'da ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterileri

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