Van'da ağaca çıkıp saklanan terörist yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bir grup teröristin Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi'ne geldiği ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisinin vatandaşlar tarafından jandarmaya iletilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi.

AĞAÇTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Van İl Jandarma Komutanlığının 14-15 Ağustos'ta Van İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle yaptığı Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu kapsamında arazi araması yapıldı. Operasyon sırasında bir ağaca çıkarak saklanan bir terörist sağ olarak yakalandı.

DİĞER TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tespit edilen başka bir terörist ise teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık vermesi üzerine ölü olarak ele geçirildi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada söz konusu teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 119 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.