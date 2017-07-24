Van'da ağaçlar TOMA ile sulandı

Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle daha önce sık sık toplumsal olaylara müdahalede kullanılan TOMA'lar artık farklı bir amaç için çalışma yürütüyor.

AĞAÇLAR, TOMA'LARLA SULANIYOR

Bölgede hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kurumaya başlayan ağaçlar, TOMA'lar tarafından sulanıyor. Sahil Yolu Vitrin Projesi çalışmaları yerinde denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"TOMA'LARI BU SEFER HALKIMIZIN HİZMETİNE FARKLI BİR ŞEKİLDE SUNDUK"

Erciş’in hizmetlerine en güzeline layık olduğun belirten Yaşar, "Çalışmalarımız son sürat devam ederken, üst tarafta bulunan ve insanların piknik alanı olarak kullandığı ağaçlık alanlardaki otomatik sulama sistemimizi bitirip devreye geçirilmediği için bu bölgedeki yeşil alan ve ağaçlarımız kurumaya başladı. Bizler burada devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunma felsefesi içinde TOMA’ları bu sefer halkımızın hizmetine farklı bir şekilde sunduk" dedi.

"İNSANLARIMIZ TOMA'LARI DAHA GÜZEL İŞLER YAPARKEN GÖRÜYOR"

İlçede hiçbir toplumsal olayın yaşanmadığını, huzur ortamının devam etmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini anlatan Belediye Başkan Vekili Yaşar, "Umarım insanlarımız bu alana bir takım hadiseler çıkartmaya değil, buraya güzel işler etrafında toplanmaya gelirler. Bu hizmetlerden vatandaşlarımızın da memnuniyetini seziyoruz. Daha önce insanlarımız TOMA'ları toplumsal olaylara müdahalelerde görüyordu ve aklına birtakım olumsuz hadiseler geliyordu. İnsanlarımız artık TOMA'ları daha güzel işler yaparken görüyorlar ve memnun kalıyorlar" dedi.













