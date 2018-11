Van'da anne adayları 'anne oteli'nde doğumu bekliyor

Çetin kış koşullarının hakim olduğu kırsal bölgelerde yolların kardan kapanması olasılığına karşı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan "anne oteli", anne adaylarının adeta ikinci evi haline geldi.

OTELDE DOĞUMU BEKLİYORLAR

Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve anne otelinde müşahede altında tutulan kadınlar, uzman doktorlar gözetiminde ve sağlıklı ortamda doğum yapma imkanı buluyor.

EV RAHATLIĞI SAĞLANIYOR

Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanında gebelik süresince eğitimlerin verildiği eğitim odalarıyla da devletin sıcak yüzü hale gelen "anne oteli"nde ev ortamındaki rahatlığı bulmak mümkün. "Anne oteli"nde kalanlar, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerinden de ayrı bırakılmıyor.

"BEŞ YILDIZLI OTELİ ARATMAYACAK HİZMET SUNUYORUZ"

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında kurulan Türkiye'nin ilk "anne oteli"nde Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi illerden gelen anne adaylarını misafir ettiklerini söyledi. 40 yataklı "anne oteli"nde 2018 yılında 774 anne adayını konuk ettiklerini anlatan Parlak, şöyle devam etti:

"Kırsal yerleşim yerlerinde kış aylarında zaman zaman yollar kapanıyor. Bazen hastaneye ulaşmak zor olabiliyor. Biz burada müracaat eden annelerimizi misafir edebiliyoruz. Bu yıl da kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Annelerimizi bu yıl da ağırlamaya hazırız. Tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyan ya da ulaşım açısında sıkıntı yaşayacağını düşünen annelerimize anne otelinde beş yıldızlı oteli aratmayacak hizmet sunuyoruz."





"KENDİMİZİ EVDE HİSSETİYORUZ"

Anne adayı Necla İşler de yaklaşık bir aydır "anne oteli"nde konaklandığını belirterek "Sabah, öğlen ve akşam yemek veriliyor. Burada kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Beş yıldızlı otel gibi her her şey dört dörtlük. Her anne burayı rahatlıkla tercih edebilir." dedi.

Başkale ilçesinin bir köyünden hastaneye geldiğini anlatan iki çocuk annesi Reyhan Ayhan, ise şunları söyledi: