Van'da asfalt çalışmalarına hız verildi

2018 yol yatırımlarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Tuşba ilçesinde bulunan 15 mahalle grup yolunda asfalt çalışması başlattı.

ASFALTA KAVUŞAN YOLLAR

40,5 kilometresi sıcak asfalt, 27 kilometresi çift katlı sathi kaplama olmak üzere toplam 67.5 kilometrelik yolda yapılan çalışma ile Şahgeldi, Tabanlı, Tevekli, Bardakçı, Çitören, Çakırbey, Sağlamtaş grup yolları ve Özkaynak, Gülsünler, Kasımoğlu, Otluca grup yolları ile Hıdır, Ocaklı, Yemlice, Akçaören grup yolları asfalta kavuşturuluyor.

Çalışmaları yerinde denetleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinin sezon sonuna kadar sadece Tuşba ilçesinde yaklaşık 85 kilometre yol çalışması gerçekleştireceğini ifade eden Serdar Tarhan, “Valimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda 2018 yol yatırımları kapsamında Tuşba ilçemizde 40.5 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere yaklaşık 85 kilometre asfalt ve yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 15 kilometresini kendi işgücümüzle yaptığımız bu çalışmamızı sezon sonuna kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.