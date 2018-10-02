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Van'da askerler nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı buldu

Operasyona giden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan Arap Tavşanı bularak veteriner hekimlere teslim etti.

DHA | 02.10.2018 - 20:14..
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Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Özalp İlçesi'nin kırsal bölgelerine operasyon düzenledi. Operasyon devam ederken, bir asker taşların arasında nesli tükenmek üzere olduğu için kırmızı listeye alınan Arap Tavşan'ı buldu.

KORUMA ALTINDA

Askerler, yaralı tavşanı İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekime getirdi. Kuyruğundan yaralanan tavşana ilk mühadaleyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Uğur Öztürk, "Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda kuyruğundan yaralı olarak bize getirilen tavşanın ilk tedavisini yaptık. Daha sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Arap tavşanı, çok fazla bilinen bir tavşan türü değildir ve ilk karşılaştığınızda ne olduğunu bir türlü kestiremezsiniz. Kulakları tavşan gibi, arka ayakları kanguru ve fare gibi gövdesi olan Arap Tavşanı, nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede olup koruma altındadır" dedi.

Van'da askerler nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı buldu

Van'da askerler nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı buldu

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