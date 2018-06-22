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Van'da baskıyla HDP'ye oy isteyen teröristler yakalandı

Jandarma ekiplerinin Van'da yaptığı terör operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.06.2018 - 05:33..
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PKK'lı teröristlerin Van'da vatandaşları tehditle baskı altına almalarını engellemek için jandarma ekipleri sahaya indi. Yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da baskıyla HDP'ye oy isteyen teröristler yakalandı

PKK HDP İÇİN TEHDİT EDİYOR

Seçimler öncesi Van'da sivil halkı tehdit eden PKK militanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde, vatandaşların hür iradeleri ile oy kullanmalarının önüne geçmek maksadıyla, baskı ve tehdit uygulayan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik olarak; 21 Haziran 2018 günü, Gürpınar merkezli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; muhtelif elektronik malzeme ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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