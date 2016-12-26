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Van'da binler teröre karşı yürüdü

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılar, yürüyüşle protesto edildi.

AA | 26.12.2016 - 17:12
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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "Teröre Lanet ve Kardeşliğe Davet" yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.

Van'da binler teröre karşı yürüdü

VAN TERÖRE KARŞI TEK SES

İlçedeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kara Yusuf Paşa Camisi önünde bir araya gelen binlerce vatandaş, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Van'da binler teröre karşı yürüdü

Van'da binler teröre karşı yürüdü

Van'da binler teröre karşı yürüdü

Van'da binler teröre karşı yürüdü

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