Van'da binler teröre karşı yürüdü

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "Teröre Lanet ve Kardeşliğe Davet" yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.
VAN TERÖRE KARŞI TEK SES
İlçedeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kara Yusuf Paşa Camisi önünde bir araya gelen binlerce vatandaş, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.