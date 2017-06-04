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Van'da bir ayda 33 terörist öldürüldü

Mayıs ayında PKK'lı 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

04.06.2017 - 02:23
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Van İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs ayında terör olaylarına yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Son bir ayda PKK'lı 33 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 2 Bixi makineli tüfek, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 roketatar, 8 av tüfeği ve bir tabanca, AK-47 piyade tüfeğine ait 15 şarjör ile 469 mermi, 264 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 200 Bixi makineli tüfek mermisi, 4 aydınlatma bombası, 2 taarruz el bombası, 4 savunma el bombası ve 6 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 11 yapay mayın, 3 takım (radyo frekans) EYP alıcı verici anahtar sistemi, bir (radyo frekans) yükseltici, 36 küçük pil, 7 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 102 kilogram kimyasal karışım ve 450 metre kablo ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 gram eroin, 9 kilo 318 gram metamfetamin, 192 litre asit anhidrit, 351 bin 211 paket sigara, bin 821 kilogram çay, 160 kilogram nargile tütünü ile çeşitli malzemeler ele geçirildiği ifade edildi.

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