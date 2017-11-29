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Van'da bir aylık eylem yasağı

VAN Valiliği, kentte basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylemin yasaklandığını açıkladı.

DHA | 29.11.2017 - 16:34..
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van

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"BİR AY SÜREYLE YASAKLANMIŞTIR"

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 30.11.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle Valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 30.11.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

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