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Van'da bir korucu şehit oldu

Van'da yaşayan 41 yaşındaki güvenlik korucusu Fuat Kılağus silahlı saldırıya uğradı. Kılağus, girdiği çatışmada şehit oldu.

DHA | 17.03.2018 - 00:25..
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Akşam saat 22:45 sularında İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak’ta saldırıya uğrayan güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılağus, evinin önünde şehit oldu.

Van'da bir korucu şehit oldu

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kılağus, yakınlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılağus burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik korucusu Kılağus'un ölümünün ardından yakınları hastaneye akın etti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Van'da bir korucu şehit oldu


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