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Van'da bulunan PKK tuzakları imha edildi

Gürpınar ilçesinde yapılan güvenlik kontrollerinde, amonyum nitrat destekli ve uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı bulundu.

04.05.2017 - 17:43
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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlayıcıların Gürpınar ilçesi Güzelsu-Günbaşı mahalleleri yolunda bulunduğu belirtildi. İmha edilen patlayıcılarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2 ADET 12 KİLOGRAMLIK TÜPTEN OLUŞAN EYP İMHA EDİLDİ"

"2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpünden oluşan el yapımı patlayıcı saklandığı ihbarı üzerine, bahsi geçen bölgede yapılan kontrollerde; amonyum nitrat destekli, uzaktan telsiz komutalı ve kablo düzenekli EYP bulunmuş olup cumhuriyet savcısının talimatıyla uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmiştir"

Van'da bulunan PKK tuzakları imha edildi

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