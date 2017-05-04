Van'da bulunan PKK tuzakları imha edildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlayıcıların Gürpınar ilçesi Güzelsu-Günbaşı mahalleleri yolunda bulunduğu belirtildi. İmha edilen patlayıcılarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2 ADET 12 KİLOGRAMLIK TÜPTEN OLUŞAN EYP İMHA EDİLDİ"

"2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpünden oluşan el yapımı patlayıcı saklandığı ihbarı üzerine, bahsi geçen bölgede yapılan kontrollerde; amonyum nitrat destekli, uzaktan telsiz komutalı ve kablo düzenekli EYP bulunmuş olup cumhuriyet savcısının talimatıyla uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmiştir"