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Van'da buzlu yollara sulu çözüm

Van'da kar yağışının etkili olmasıyla belediye ekipleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu kullanmaya başladı.

01.02.2017 - 16:37
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Vidanjörle Van Gölü’nden su çeken belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşan buzlanmayı tuzlu ve sodalı göl suyu dökerek önlemeye çalıştı.

Van'da buzlu yollara sulu çözüm

BUZLU YOLLARA VAN GÖLÜ ÇARE OLDU

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede uygulanan Van Gölü suyu ile buzlu yolların temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek şöyle konuştu:

“Gece eksi 15 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle yollar buz tutuyor. Bunun için bir çözüm bulmaya çalıştık. Van Gölü suyunu vidanjörlerle çekip bu suyu yollarımıza püskürtüyoruz. Geçen yıl da bunun uygulamasını yaptık. Gördük ki bu sayede yollardaki buz hemen çözülüyor ve bu sayede buzlar greyderle daha rahat temizlenmiş oluyor. Van Gölü suyu diğer tuzlu sulara göre yollarımıza pek fazla tahribat vermiyor. Bu sayede karla mücadele çalışmalarımız daha masrafsız oluyor.”

Van'da buzlu yollara sulu çözüm

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