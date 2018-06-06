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Van’da Çocuk Üniversitesi kuruldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bölgede bir ilk olma özelliğiyle Çocuk Üniversitesi hayata geçirildi.

İHA | 06.06.2018 - 14:56..
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Çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü kuruldu.

EĞİTİMLER TEMMUZ'DA

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Çocuk Üniversitesini kurduklarını belirterek, temmuz ayı içerisinde eğitimlere başlayacaklarını söyledi.

Van’da Çocuk Üniversitesi kuruldu

KAYITLAR BAŞLAYACAK

Çocuk Üniversitesinde eğitim gören çocuklara üniversitenin bütün imkanları sunulacaklarını ifade eden Rektör Peyami Battal, "Üniversitemizde Çocuk Üniversitesini kurmuş durumdayız. Bütün izinleri aldık ve Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünü de kurduk. Bu kapsamda yönetim kurulu ve programlar oluştu. Ortaokulu, liseler ve anasınıfları yaz tatiline girdikten sonra çocuk üniversitemizin kayıtlarını alacağız. Bu kapsamda çocuk üniversitemizin eğitim öğretimine başlamış olacağız. Planlarımıza göre birinci dönem eğitimleri için haziranın son haftası içerisinde kayıtları alacağız. Temmuz ayı içerisinde de eğitimine başlayacağız. İkinci dönem ve asıl güçlü eğitim sürecine de güz dönemi itibarıyla başlamış olacağız" dedi.

Van’da Çocuk Üniversitesi kuruldu


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