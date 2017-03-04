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Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

04.03.2017 - 23:13
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Başkale, Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

3 Mart'ta icra edilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsal alanında 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve bu silaha ait 5 adet şarjör ile 128 adet fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 adet jeneratör, 3 adet dolu mutfak tüpü, 1 adet dolu küçük tüp, muhtelif mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, silah ve mühimmat dışındaki malzeme olay yerinde imha edilmiştir.

Çaldıran ilçesi Evciler Mahallesi'nde bölücü terör örgütüne maddi ve lojistik destek sağlamak amacıyla para, silah ve mühimmat temin ederek bölge kırsalındaki örgüt mensuplarına verdiği belirlenen bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 60 adet fişek, 800 bin TL nakit para ve İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi'nde ise yapılan aramada Zagros makineli silahına ait bir namlu ele geçirilmiştir."

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