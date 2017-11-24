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Van'da eğitime kar engeli

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildi.

DHA | 24.11.2017 - 08:22
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Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu kentte eğitime ara verildi. Kar tatilini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Van'da eğitime kar engeli

Vali Zorluoğlu, Twitter'da paylaştığı mesajda, "Değerli Öğretmen ve Öğrencilerimiz, Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçelerinde eğitim öğretime 24 Kasım 2017 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Vali Zorluoğlu, yine olumsuz hava şartlarından dolayı kamuda çalışan hamile ve engelliler içinde 1 günlük idari izin verildiğini açıkladı.

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