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Van'da elektrik üreten öğretmene ödül

4 yıl önce Van'a atanan öğretmen Mahmut Çakır, okulda elektriklerin sürekli kesilir hale gelmesi sorununu rüzgâr türbini kurarak çözdü.

16.11.2017 - 05:34
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İlk görevi olarak Van’ın Çaldıran ilçesindeki Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu'na fen bilgisi öğretmeni olarak atanan Mahmut Çakır, öğrencileri için elektirik üretti, TÜBİTAK sessiz kalmadı.

Van'da elektrik üreten öğretmene ödül

RÜZGAR TÜRBİNİ İÇİN 3,5 AY ÇALIŞTI

Van’ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu, İran sınırında bulunuyor. 27 yaşındaki Mahmut Çakır, 4 yıl önce bu okula fen bilgisi öğretmeni olarak atandı. İlk görev yeriydi. Mahmut Öğretmen’in ilk işi, Galatasaray Üniversitesi Vakfı’nın yaptırdığı okula fen laboratuvarı kurmak oldu. Ardından da derslere başladı. Ancak okulda sık sık elektrik kesiliyordu. Bunun üzerine Mahmut Öğretmen, rüzgâr türbini yapmak için kolları sıvadı. Önce plastik borulardan kanat yaptı, demir ve sacla da kuyruk tasarladı. Bulduğu bir motoru tamir etti ve 3.5 aylık çalışmanın sonucunda okulun çatısına küçük çaplı bir rüzgâr türbini kurdu. Türbin, okulun elektrik ihtiyacını giderdi.

Van'da elektrik üreten öğretmene ödül

"ÖĞRENCİLERİM İÇİN DEĞER"

TÜBİTAK’ın 10 bin TL’lik desteğiyle öğrencileriyle bilim şenliği yapan Mahmut Çakır’a, Milli Eğitim Bakanlığı “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülü” verdi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Mahmut Öğretmen, ödülünü bugün düzenlenecek törende alacak.

Okulun bulunduğu bölgenin çok sert bir iklime sahip olduğunu söyleyen Çakır, “Bu denli zor koşullarda öğrencilerimin kar kış demeden sırf okulda öğretmenleri ile zaman geçirmek ve ders işlemek için geliyor olmaları bile bu mücadeleye değer” dedi.

Van'da elektrik üreten öğretmene ödül

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