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Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne iftar saati roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist de yakalandı.

10.06.2017 - 05:50
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Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Teröristlerin attığı roket mermilerinden biri, Emniyet Müdürlüğü binasına isabet ederken, diğeri ise yaklaşık 300 metre mesafede kurulan iftar sofrasında, iftar açmaya hazırlanan, aralarında Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan, Büyükşehir Belediyesi'nden daire başkanları, STK temsilcileri, kanat önderleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişinin üzerinden geçip, havada infilak etti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından 3 teröristin sağ yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 19.32 sıralarında Van ili Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Gevaş Polis Merkezi Amirliği'ne roketli saldırı düzenlenmiştir. Polis merkezi ile aynı bölgedeki toplu iftar programı sırasında gerçekleşen saldırıda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Saldırının ardından kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerinin takibi sonucunda yakalanmış olup, saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir."

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Teröristlerden birinin, düzenlenen operasyonla yakalanmasının ardından fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, etkisiz hale getirilen teröristin, elleri kelepçeli olarak yere yatırıldığı görülüyor.

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

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