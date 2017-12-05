taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.475
USD
3,8505
EURO
4,5718
ALTIN
157,94
PETR
62,3900

Van’da engelleri kaldıran hizmet

Van Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelere engellilerin kullanımı için araç şarj istasyonları kurdu.

İHA | 05.12.2017 - 10:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından park ve bahçelere engellilerin kullanımı için araç şarj istasyonları kuruldu.

Van’da engelleri kaldıran hizmet

ÖZEL TASARLANMIŞ SALINCAKLAR DA YERLEŞTİRİLDİ

Atatürk Kültür, Yaşar Kemal, Kocaeli Dostluk ve Kent parklarına kurulan şarj istasyonları, günün her saatinde engelliler için hizmet verecek. Yine engellilerin kullanımı için bu parklara özel tasarlanmış salıncaklar da yerleştirildi.

Van’da engelleri kaldıran hizmet

"GÜNÜN HER SAATİ HİZMET VERECEK"

Engellilerin park ve bahçeleri daha rahat kullanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Parklar bir kentin yaşayan alanlarıdır. Bizde vatandaşlarımızın bu alanlarda daha keyifli zaman geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak park ve bahçelerimizde engellilere hizmet için şarj dolum alanlarına salıncaklar kurduk. Bu alanlar engellilere günün her saati hizmet verecek şekilde tasarlandı. Amacımız herkesin parklardan eşit olarak yararlanmasıdır.” diye konuştu.

Van’da engelleri kaldıran hizmet

Van’da engelleri kaldıran hizmet

İlginizi Çekebilir
Kars'ta tilkilerin fare avı görüntülendi
Karın yağması ve hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Kars Sarıkamış’ta, tilkilerin karla kaplı tarladaki fare avı kameralara yansıdı.
PKK'nın kış yapılanmasına darbe
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde zorlu kış koşullarında görev yapan askerler, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.
Travestiyi vurup hastane bahçesine bıraktılar
Zonguldak'ta tartıştığı kişiler tarafından silahla yaralanarak hastaneye bırakılan İ.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ankara’da orduevinde nöbetçi asker intihar etti
Ankara’da Tandoğan Orduevi’nin nizamiyesinde nöbet tutan bir asker kendisini silahla vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

64
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

87
ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

25
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

29
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

20
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

12
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM