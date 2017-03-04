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Van'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

04.03.2017 - 19:40
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Hakkari’den Van istikametine seyir halindeki Murat Ö. yönetimindeki 30 AB 015 plakalı tır, Ilıcak Mahallesi’nden Başkale’ye giden Saim Ayhan yönetimindeki 34 UG 3894 plakalı hafif ticari kamyonete çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Sedat Ayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus, Selim ve Reşat Ayhan ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRDI

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma tır şoförü Murat Ö. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

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