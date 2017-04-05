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Van'da FETÖ'nün kasa sorumlusu yakalandı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

05.04.2017 - 10:17
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Van'da FETÖ'nün kasa sorumlusu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütüne yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

MALİ KASA SORUMLUSU

Operasyonda aralarında FETÖ'nün sözde "Van imamı" N.A. ile mali kasa sorumlusu N.E'nin de bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EVDEN ÇIKAN PARALAR

Lüks site ve rezidans tipi evleri kiralayarak örgütün faaliyetlerini buradan yürüttüğü öne sürülen zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 20 bin lira, 3 bin 100 dolar ve örgütsel materyal ele geçirildi.

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