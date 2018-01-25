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Van'da göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde sahibinden kaçarak Erçek Gölü’ne giren dananın imdadına balıkçılar yetişti.

İHA | 25.01.2018 - 21:48..
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Erçek Mahallesinde ikamet eden Aslan Katar’a ait dana, kaçarak yakınlarında Erçek Gölü’ne girdi. Yaklaşık 2 saat gölde kalan danayı çıkaramayan Katar, balıkçılardan yardım istedi.

ÜSTÜNE HALI ÖRTÜLDÜ

Balıkçılar ağ ve ip kullanarak bir saatlik çalışmayla tekneye çıkardıkları dananın yuttuğu suyu çıkarması için ağzını açık tutmaya uğraştı. Bazı balıkçılar da hayvana suni teneffüs yapmaya çalıştı ve üşümemesi için üzerine halı örttüler.

Göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı VİDEO

Van'da göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

"AĞZINI KÜREK SAPIYLA AÇIK TUTTUK"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Mehmet Salih Gencer, akşama doğru balıktan döndükkten sonra tekneyi limana bağlayıp yakaladıkları balıkları satmaya başladığını söyledi.

Daha sonra vatandaşların göle kaçan dana için kendilerinden yardım istediğini ifade eden Gencer, "Hayvan sahibi bize gelip hayvanın göle girdiğini söyledi. Biz de köylülerle balıkçı teknesine binerek danayı kurtardık. Danayı kurtardığımızda çok şişmişti. Bu şişkinliği indirmek için ağzını kürek sapıyla açık tuttuk ve üşümesin diye üstüne halı örttük" dedi.

Van'da göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

Van'da göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

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