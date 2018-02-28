taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8117
EURO
4,6607
ALTIN
161,50
PETR
66,2000

Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Van'da huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığın sağlanması kapsamında 1 ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

İHA | 28.02.2018 - 05:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Valiliği, yürüyüş ve gösterileri fırsat bilerek ortamın güvenliğini bozacak ve suç işlemek harekete geçecek örgütlerin önüne geçmek için, il genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 1 ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN"

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 28.02.2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde Valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmış" denildi.

1 AY BOYUNCA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAK

Açıklamanın devamında ise, "Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesine izin verilmiş, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 28.02.2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle yasaklanmıştır " ifadesi kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Jandarma'dan vatandaşa uyarı
Jandarma Genel Komutanlığı, 2017 yılında 156 Jandarma İmdat hakkında gelen 220 bin 220 gereksiz çağrıdan dolayı halkı uyardı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi.
Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Ankara'da yaşayan baba ocağına gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

39
Dışişleri: Erdoğan ile görüşmesinde Afrin'e atıfta bulunmadı

Dışişleri: Erdoğan ile görüşmesinde Afrin'e atıfta bulunmadı

20
ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

14
Irak Rus silahlarına göz kırptı

Irak Rus silahlarına göz kırptı

6
Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

42
Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

4
Jandarma'dan vatandaşa uyarı

Jandarma'dan vatandaşa uyarı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM