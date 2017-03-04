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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 30 gün yasak

İl genelinde gösteri ve yürüyüşler 30 gün boyunca yasaklandı.

04.03.2017 - 21:59
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Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

TOPLANTI YÜRÜYÜŞLERE YASAK

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van il merkezi ve ilçelerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 05.03.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 05.03.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır. "

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