Van'da güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan 4 çocuk babası güvenlik korucusu Metin Ertaş (44), Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde bulunan evinin önünde aracından indiği esnada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Ertaş, yakınları tarafından kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahısların Ertaş’a ait evin arka kısmından bahçeye girdiği ve Ertaş aracından indiği esnada silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden güvenlik korucusunun cenazesinin öğle namazını müteakip yapılacak törenle defnedileceği bildirildi.