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Van'da güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.

İHA | 14.03.2018 - 10:05..
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Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan 4 çocuk babası güvenlik korucusu Metin Ertaş (44), Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde bulunan evinin önünde aracından indiği esnada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Ertaş, yakınları tarafından kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Van'da güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Şahısların Ertaş’a ait evin arka kısmından bahçeye girdiği ve Ertaş aracından indiği esnada silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Van'da güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Hayatını kaybeden güvenlik korucusunun cenazesinin öğle namazını müteakip yapılacak törenle defnedileceği bildirildi.

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