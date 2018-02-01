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Van'da hafif ticari araçta 88 kilo eroin yakalandı

Van'da polisin durdurduğu hafif ticari araçtan 88 kilo 456 gram eroin ele geçirildi.

DHA | 01.02.2018 - 17:21..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği hafif ticari aracı Kurubaş mevkindeki denetim noktasında durdurdu. Ekipler, 'Şila' isimli özel eğitimli köpekle araçta arama yaptı.

88 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Aracın taban bölgelerine gizlenmiş 87 paket halinde 88 kilo 456 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir ayda düzenlenen 22 uyuşturucu madde operasyonunda, 349 kilo 215 gram eroin ile 12 kilo 175 gram metamfetaminin ele geçirildiği belirtildi.

Van'da hafif ticari araçta 88 kilo eroin yakalandı



Van'da hafif ticari araçta 88 kilo eroin yakalandı



Van'da hafif ticari araçta 88 kilo eroin yakalandı



Van'da hafif ticari araçta 88 kilo eroin yakalandı



Van'da hafif ticari araçta 88 kilo eroin yakalandı

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