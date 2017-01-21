Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık çetesini çökertti. Uzun zamandan beri emniyet tarafından takibe alınan çete, sabaha karşı eksi 25 derecede soğukta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla İ.C. E.K., H.Ş., F.A., L.K., A.G., A.D., R.Y., Y.K.E, B.A., S.T., E.K., Ş.Ç. ve M.U. isimli 14 kişi gözaltına alındı.

Kamu binaları, okullar, ev ve iş yerlerinden yaptıkları hırsızlıkla ilçe halkının korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları bilgisayar, laptop, tablet, öğrenci ve öğretmenlere ait eğitim materyalleri, halka ait ev ve iş yerlerinde çaldıkları buzdolabı, çamaşır makinesi, altın, su pompasi ve televizyon gibi eşyalarla birlikte 10 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen İ.C., E.K., H.Ş., F.A., A.D., Y.K.E., S.T. ve Ş.Ç. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Çalınan malzemeler ise polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edilirken, vatandaşlar ise polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.































