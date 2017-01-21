taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesini çökertti.

21.01.2017 - 02:58
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık çetesini çökertti. Uzun zamandan beri emniyet tarafından takibe alınan çete, sabaha karşı eksi 25 derecede soğukta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla İ.C. E.K., H.Ş., F.A., L.K., A.G., A.D., R.Y., Y.K.E, B.A., S.T., E.K., Ş.Ç. ve M.U. isimli 14 kişi gözaltına alındı.

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Kamu binaları, okullar, ev ve iş yerlerinden yaptıkları hırsızlıkla ilçe halkının korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları bilgisayar, laptop, tablet, öğrenci ve öğretmenlere ait eğitim materyalleri, halka ait ev ve iş yerlerinde çaldıkları buzdolabı, çamaşır makinesi, altın, su pompasi ve televizyon gibi eşyalarla birlikte 10 gram eroin ele geçirildi.

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen İ.C., E.K., H.Ş., F.A., A.D., Y.K.E., S.T. ve Ş.Ç. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Çalınan malzemeler ise polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edilirken, vatandaşlar ise polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

Van’da hırsızlık çetesi çökertildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Obama Beyaz Saray'dan ayrıldı

Obama Beyaz Saray'dan ayrıldı

43
258 kaçak cep telefonu 2 kişinin üzerinden çıktı

258 kaçak cep telefonu 2 kişinin üzerinden çıktı

12
FIFA Hakem Komitesi'nin başkanlığına Collina getirildi

FIFA Hakem Komitesi'nin başkanlığına Collina getirildi

4
Samsun'da 'Sesin güzel değil' diyen adam hastanelik oldu

Samsun'da 'Sesin güzel değil' diyen adam hastanelik oldu

15
Gambiya Devlet Başkanı görevini devretti

Gambiya Devlet Başkanı görevini devretti

8
Türkiye ile İsviçre arasında geri kabul anlaşması

Türkiye ile İsviçre arasında geri kabul anlaşması

4
Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM