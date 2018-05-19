Van'da hurma paketlerinden eroin çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, Cinderes'te hayat normale döndürdü. Batı medyasının algı operasyonları ise sadece dalkavukta kaldı.

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Bursa'da cinnet katliamı: 4 ölü

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp jandarmaya teslim oldu.