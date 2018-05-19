taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

Van'da hurma paketlerinden eroin çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde hurma yüklü tırda 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi.

AA | 19.05.2018 - 01:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

dqw

Van'da kaçakçılığa karşı emniyet ekiplerinin mücadelesi devam ederken, yapılan tespitler üzerine bir tır durduruldu. Hurma taşıdığı iddia edilen tırda yapılan aramada, 138 kilogram eroin ele geçirildi.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Erciş karayolunda şüphe üzerine durdurdukları 55 AYT 63 plakalı tırda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramalarda, hurma paketlerine gizlenmiş 265 pakette 138 kilo 370 gram eroin bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bursa'da cinnet katliamı: 4 ölü
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp jandarmaya teslim oldu.
Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de caddenin ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga çıktı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Suyun gölgesini içmeye çalışan köpek
Sosyal medya kullanıcıları Twitter'da gündeme taşıdığı suyun gölgesini içmeye çalışan köpeğin görüntüleri izleyenleri güldürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

7
Bursa'da cinnet katliamı: 4 ölü

Bursa'da cinnet katliamı: 4 ölü

20
Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

10
Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de boğazından yaralanan kişi hayatını kaybetti

7
Van'da hurma paketlerinden eroin çıktı

Van'da hurma paketlerinden eroin çıktı

5
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

1
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94