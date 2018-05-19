Van'da hurma paketlerinden eroin çıktı

Van'da kaçakçılığa karşı emniyet ekiplerinin mücadelesi devam ederken, yapılan tespitler üzerine bir tır durduruldu. Hurma taşıdığı iddia edilen tırda yapılan aramada, 138 kilogram eroin ele geçirildi.
PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Erciş karayolunda şüphe üzerine durdurdukları 55 AYT 63 plakalı tırda arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramalarda, hurma paketlerine gizlenmiş 265 pakette 138 kilo 370 gram eroin bulundu.