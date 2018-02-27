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Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Edremit ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

DHA | 27.02.2018 - 17:57..
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Daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan Kaya ve Korkmaz aileleri üyeleri ,Gülvan Sitesi yakınlarında karşılaşınca tartışmaya başladı.

TAŞ VE SOPAYLA BİRBİRİNE GİRDİLER

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, ailelerin yaşadığı mahallede yeni bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

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