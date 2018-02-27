Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan Kaya ve Korkmaz aileleri üyeleri ,Gülvan Sitesi yakınlarında karşılaşınca tartışmaya başladı.

TAŞ VE SOPAYLA BİRBİRİNE GİRDİLER

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİDE

Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, ailelerin yaşadığı mahallede yeni bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.





