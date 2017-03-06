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Van'da İranlı turistlere çiçekli karşılama

Nevruz tatili öncesi Van’a adeta akın eden İranlı turistler, sınır kapısında çiçeklerle karşılandı.

06.03.2017 - 10:58
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Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen İranlı turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısından giriş yapmaya başladı.

Giriş yapan İranlı turistler, burada görevli polis ve gümrük muhafaza memurları tarafından çiçekler ve çikolatayla karşılandılar.

TURİST SAYISI 3 KAT ARTTI

Saray Kaymakamlığının organizasyonuyla çiçeklerle karşılanan İranlı turistler, büyük memnuniyet yaşadı. Bu yıl Türkiye’ye giriş yapan İranlı turist sayısının geçen yıllara göre üç kat arttığını ifade eden yetkililer, bu sayı daha da artmasını beklediklerini söylediler.
Van'da İranlı turistlere çiçekli karşılama

Van'da İranlı turistlere çiçekli karşılama

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