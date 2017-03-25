Van'da İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

Van’dan İstanbul'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu bir kişinin X-Ray cihazına bıraktığı valiz, şüphe üzerine detaylı aramadan geçirildi.

Özel eğitimli 'Lisa' adlı köpek tarafından yapılan aramada valizin alt kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 966 gram metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturuca el konulurken, İranlı şüpheli gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE 3 KİLO 660 GRAM EROİN BULUNDU

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı gün durumundan şüphelendikleri otomobilde de arama yaptı. 'Şila' isimli eğitimli köpek ile yapılan detaylı aramada aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.