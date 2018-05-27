Van'da kaçak avcılıkla mücadele

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

İNCİ KEFALİ YASAĞINI DELDİLER

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanmış bir ton 500 kilo inci kefali ile avlanmada kullanılan ağlar ele geçirildi. Balıklar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Balıkları avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 3 bin 966 lira para cezası verildi.

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.