taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Edremit ilçesinde kaçak avlanılan bir ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi, 3 kişiye yaklaşık 4 bin lira para cezası kesildi

AA | 27.05.2018 - 13:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

İNCİ KEFALİ YASAĞINI DELDİLER

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanmış bir ton 500 kilo inci kefali ile avlanmada kullanılan ağlar ele geçirildi. Balıklar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Balıkları avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 3 bin 966 lira para cezası verildi.

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

226
Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

51
Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

117
Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

265
Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

76
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

186
Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM