Van'da kaçak elektrik kullanımı trafoları patlattı

Van'da ekim ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı. Soğuk havaların etkisini hissetmemek isteyen Vanlılar, elektrikle ısınmaya başladı.

AŞIRI YÜKLENME VAR

Kaçak elektrik kullanımın yaygın olduğu kentte, aşırı kullanım trafoların patlamasına neden oldu.

VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, yaklaşan kış mevsimi öncesi uyarılarda bulundu.

DÜRÜST VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Okuducu, “Yatırımlarımıza en büyük zararı kaçak elektrik kullanan şahıslar vermektedir. Havaların yeni yeni soğumaya başladığı bugünlerde özellikle akşam saatlerinde şebekede oluşan aşırı yüke bağlı olarak trafolarımız, iletkenlerimiz ve kablolarımız zarar görmeye başladı. Kaçak elektrik kullanımına tenezzül eden şahıslar, kendisiyle aynı trafodan enerji alan komşularının karanlıkta kalmasına neden oluyor. Dürüst vatandaşımızın haklarını korumak ve yaşam kalitesine zarar verilmesini engellemek için abone bazlı tesisat kontrollerimizi sıklaştırdık. " şeklinde konuştu.