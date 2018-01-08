Van’da kaçak sigara ve nargile tütünü operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Güleçler Mahallesi Güleçler Sokak üzerinde bulunan bir ikametin müştemilatında ve önünde park halinde bulunan araçta yapılan aramada 28 bin 268 paket kaçak sigara ile 349 kilo 750 gram kaçak nargile tütününün ele geçirildiği duyuruldu.

28 BİN 268 PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

Açıklamada, “Aramada, toplam 28 bin 268 paket kaçak sigara ile 349 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen N.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır.” denildi.