taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.100
USD
4,5598
EURO
5,3861
ALTIN
189,74
PETR
79,7700

Van'da kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 70 yaralı

Yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

AA | 22.05.2018 - 12:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erciş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, Bayramlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Van'da kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 70 yaralı

12 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan Pakistan uyruklu 32, Afganistan uyruklu 32 ve Bangladeş uyruklu 6 kişi Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçaklardan 12'sinin durumunun ağır olduğu, bazılarının ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Van'da kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 70 yaralı

SÜRÜCÜ KAÇTI

Güvenlik güçleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Van'da kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 70 yaralı

Van'da kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 70 yaralı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Bodrum'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.
Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzurum’da piyasa değeri yaklaşık 242 bin 403 TL olan 39 bin 67 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.
Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali
Tunceli’de yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü. 3 gün önce de Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.
Doğu Karadeniz’deki artan ayı sayısı korkutuyor
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ayıların sayılarında görülen artışın korkutucu bir tablo olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, tedbir alınması gerektiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

428
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

257
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

303
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

49
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

317
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

107
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94