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Van'da kadınlar için spor merkezi açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı spor merkezi büyük ilgi görüyor.

İHA | 02.01.2018 - 13:56..
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Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporu ve sporcuları önemseyen Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde spor kursu açtı.

Van'da kadınlar için spor merkezi açıldı

Merkezde kadınlar aerobik, fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi salon sporlarını yaparak hem kaliteli vakit geçirip hem de zinde kalıyorlar.

ÇOCUKLARI KREŞE BIRAKIYORLAR

Usta öğreticilerce verilen eğitime büyük ilgi gösterilirken, kadınlar ayrıca çocuklarını yaşam merkezi içinde bulunan kreşe bırakabiliyorlar.

Van'da kadınlar için spor merkezi açıldı

"BU HİZMET İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Haftanın belirli günlerinde spora geldiğini söyleyen Pakize Yıldız, “Biri 11, diğeri 4 yaşında 2 çocuğum var. Oğlumu okula gönderdikten sonra kızımla birlikte spora geliyorum. Ben spor salonunda sporumu yaparken kızım da kreşte yaşıtlarıyla birlikte oyunlar oynuyor. Yine kreşteki öğretmenler tarafından da eğitim görüyor. Ben bu tesisi açan ve bize bu imkanı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Van'da kadınlar için spor merkezi açıldı

Kadın Spor Merkezi'nin öncelikle dezavantajlı semtlerde oturan kadınlara hitap ettiğini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Selim Elhansu, özellikle kadınlara yönelik sosyal aktivitelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Van'da kadınlar için spor merkezi açıldı

Elhansu, “Kadınlara yönelik spor merkezini bir süre önce açtık. Spora gelen kadınların rahat edebilmesi ve çocuklarını da güvenilir bir yere emanet etmeleri için yaşam merkezimizde kreşimiz de bulunuyor. Yani kadınlarımız spor yaparken çocukları da eğitim görüp oyunlar oynuyor. Yine kadın merkezimizde dikiş-nakış, resim, seramik, tekstil ve takı kurslarımız da mevcuttur. Özellikle dezavantajlı kadınlar kurslarımıza daha fazla rağbet gösteriyor. Bu da bizleri mutlu ediyor.” diye konuştu.

Van'da kadınlar için spor merkezi açıldı

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