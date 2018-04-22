Van'da kardan kapanan yol hasta için 6 saatte açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, devletin 7,5 milyon insanın genel sigortası primini ödediğini söyledi.

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Erol Bulut: Bugün biz Beşiktaş'a kaybetmedik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın arından yaptığı açıklamada "Biz burada sadece Beşiktaş'a yenilmedik" dedi.