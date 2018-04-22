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Van'da kardan kapanan yol hasta için 6 saatte açıldı

Van'da yolu kardan kapanan bir köyde mahsur kalan hasta için 6 saat çalışan kurtarma ekipleri, koah hastasının hastaneye ulaşmasını sağladı.

İHA | 22.04.2018 - 23:07..
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Gürpınar'da yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici köyünde mahsur kaldı. Yolları kapanan köye ambulans giremeyince, kurtarma ekipleri devreye girdi.

Van'da kardan kapanan yol hasta için 6 saatte açıldı

6 SAATLİK UĞRAŞ SONUÇ VERDİ

Uzungedik Mahallesi’nde yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici’nin rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gide Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Bunun üzerine haber verilmesiyle Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek 6 saatlik çalışma sonrası yolu açtılar.

Van'da kardan kapanan yol hasta için 6 saatte açıldı


TEDAVİ ALTINA ALINDI

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan koah hastası, ekiplerin 6 saatlik yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bilici, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van'da kardan kapanan yol hasta için 6 saatte açıldı


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