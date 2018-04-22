Van'da kardan kapanan yol hasta için 6 saatte açıldı

Gürpınar'da yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici köyünde mahsur kaldı. Yolları kapanan köye ambulans giremeyince, kurtarma ekipleri devreye girdi.
6 SAATLİK UĞRAŞ SONUÇ VERDİ
Uzungedik Mahallesi’nde yaşayan koah hastası 75 yaşındaki Kerem Bilici’nin rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gide Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi.
Bunun üzerine haber verilmesiyle Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek 6 saatlik çalışma sonrası yolu açtılar.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Van'ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan koah hastası, ekiplerin 6 saatlik yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bilici, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.