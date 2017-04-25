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Van'da keşfedilen böceğe 'Ege Üniversitesi' adı verildi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinin Rus meslektaşlarıyla Van'da keşfettiği böcek, "Ege Üniversitesi" adı ile tescillendi.

25.04.2017 - 11:41
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Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Bekir Keskin ve Doç. Dr. Nurşen Alpagut Keskin, Rus bilim insanlarıyla Van Gölü yakınlarındaki Erek Dağı'nda "kınkanatlılar" türünde yeni bir böcek keşfetti.

Van'da keşfedilen böceğe 'Ege Üniversitesi' adı verildi

Keşfedilen yeni türe "Ege Üniversitesi" adı verildi.

Soğuk, dağlık alanda likenle beslenen ve gece aktif olan yeni böcek türü, Uluslararası İsimlendirme Yasası'na göre tescillendi ve Türkiye Zooloji Dergisi'nde yayınlandı.

Van'da keşfedilen böceğe 'Ege Üniversitesi' adı verildi

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