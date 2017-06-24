taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Van'da kız çocuğunu kaçıran PKK'lılar yakalandı

Van'da kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

24.06.2017 - 14:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün dağ kadrosuna eleman kazandırılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRIYORLARDI

Bu kapsamda Van-Çatak karayolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, 23 FC 435 plakalı kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmeye çalışan K.M, E.G. ve F.Ş'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AİLE MUTLU

Dağa götürülmeye çalışılan kız çocuğu, ailesine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'ın Midilli Adası'na tatilci akını
4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, deniz hudut kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.
Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı
'Adalet Yürüyüşü'dendeki Kılıçdaroğlu, bir araçtan kendisine yapılan bozkurt selamına aynı şekilde karşılık verdi.
Eskişehir'de yapay plaj sezonu açıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen yaklaşık 350 metre uzunluğundaki "yapay plaj"da sezon açıldı.
Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde asfaltın erimesi üzerine yayalar yürümekte güçlük çekti, araçlar da düşük hızla ilerledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

95
Suudi Arabistan'da terör operasyonu

Suudi Arabistan'da terör operasyonu

78
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

59
Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor

Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor

234
Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti

Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti

73
Oğuzhan Özyakup sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Oğuzhan Özyakup sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

25
Aleksis Çipras: Türk ordusu Kıbrıs'tan uzaklaştırılmalı

Aleksis Çipras: Türk ordusu Kıbrıs'tan uzaklaştırılmalı

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM