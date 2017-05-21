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Van'da Mayıs sonunda kar sürprizi

Van'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

21.05.2017 - 11:41
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Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Van'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van'da Mayıs sonunda kar sürprizi

YOĞUN KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Van'ın Özalp ve Bahçesaray İlçesi'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı zaman zaman trafiği aksatırken Van- Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat süren ve vatandaşlar da şaşkınlığa yol açan kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Van'da Mayıs sonunda kar sürprizi

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