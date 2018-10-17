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Van'da minibüsten 50 kilo eroin çıktı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 17.10.2018 - 08:58..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Kışla Yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı.

50 KİLO EROİN ARACIN BOŞLUKLARINDA BULUNDU

Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın doğal boşluklarına zulalanmış 99 paket halinde toplam 49 kilo 925 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.P. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
Van'da minibüsten 50 kilo eroin çıktı

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