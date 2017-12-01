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Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

Bir süre önce yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park törenle hizmete sunuldu.

DHA | 01.12.2017 - 17:47..
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Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

İpekyolu Belediyesi tarafından,12 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği parkın açılışı için tören düzenlendi. İlçenin Selimiye Mahallesi'ndeki parkın açılışına, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti İpekyolu ilçe Başkanı Rasim Aslan, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ADI VAN'DA PARKTA YAŞATILACAK

Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, herkes tarafından sevilen ve herkesin gönlünde yer edinen eski olimpiyat ve dünya şampiyonu mili halterci Naim Süleymanoğlu'nun adını yaşatmak için İpekyolu ilçesinde bu park ile birlikte ilçenin çeşitli noktalarında 30 oyun parkını  hizmete açtıklarını belirterek, "Bugün açılışını yaptığımız parklardan bir tanesi Naim Süleymanoğlu Parkı. Hepinizin malumu tüm Türkiye tarafından sevilen Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz haftalarda hakkın rahmetine kavuştu. Buradan Allah rahmet diliyoruz. Herkes tarafından sevilen ve herkesin kalbinde gönlünde yer edinmiş birisiydi. Bizim çocukluğumuzda cep herkülüydü. Bizlere, ülkemize ve toplumumuza büyük mutluluklar yaşattı. Yüreği büyük insanın, kendinden büyük yüklerin altına nasıl girip bize o sevinci yaşattığını çok iyi biliyoruz. Biz de bugün bir vefa olarak Naim Süleymanoğlu ismini parka verdik. Van'da en azından bir vefa olarak Naim Süleymanoğlu ismini burada yaşatalım dedik." dedi.

Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

AÇILIŞ YAPILACAK

Önümüzdeki yıllarda İpekyolu Belediyesi tarafından kent merkezinde kompleks parkların yapılacağını söyleyen Öztürk, "İpekyolu Belediyesi olarak yeşil alan ve parklar ile ilgili çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. 4 dönüm üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi kardeşlik parkımız da bitmek üzere. Nisan ayı içerisinde bunun açılışını yapacağız. Halilağa Mahallesi'nde yapmış olduğumuz park da bitmek üzere, bu parkımızın açılışını da 2 Nisan tarihinde yapacağız. Parkımızın ismini Yüzüncü Yıl Parkı koyduk. Van’ın kurtuluşunun 100'üncü yılında açılışını yapacağız." dedi.

Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

Van'da Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park açıldı

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