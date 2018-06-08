Van’da pasaj yangını

Merkez Beşyol civarında bulunan ve içerisinde 15 ila 25 metrekare dükkanların bulunduğu pasajda saat 23;50 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verilmesiyle kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

İTFAİYE YETMEDİ, TOMA DA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarını alan polis ekipleri, olay mahalline giderek geniş güvenlik önlemi alırken, şehir merkezinde olası bir duruma karşı bekletilen ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA, itfaiye ekipleri ile yangına müdahale etti.

EŞYALARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Yangın haberini alan dükkan sahipleri iş yerlerine gelerek eşyalarını vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangının diğer dükkanlara sıçramaması için bölgeye 4 itfaiye aracı 2 tanede su tankeri sevk edilirken, yaklaşık yarım saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

5 İŞ YERİ VE 5 AMBAR YANDI

İtfaiye ekipleri, 1,5 saatlik soğutma çalışmaları sonucu 5 işyeri ve bu iş yerlerine ait 5 ambar tamamen yanarak kül oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Kadir Erdoğan, 23:50’de İpekyolu şubelerine yangın ihbarının geldiğini belirterek, “Hemen ekip çıkış yaptı. Ekip yangın mahalline varır varmaz Tuşba ekibinden de yardım istedik. 4 itfaiye aracı, 2 tanker ve 12 personelle yangına müdahale ettik. 5 iş yeri ve bunlara ait ambarlarla birlikte 10 dükkan yandı” dedi.