taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.624
USD
4,4729
EURO
5,2838
ALTIN
186,55
PETR
77,3600

Van’da pasaj yangını

İş yerlerinin olduğu pasajda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'larla söndürülürken 5 dükkan ve 5 ambar hasar gördü.

İHA | 08.06.2018 - 04:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkez Beşyol civarında bulunan ve içerisinde 15 ila 25 metrekare dükkanların bulunduğu pasajda saat 23;50 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verilmesiyle kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Van’da pasaj yangını

İTFAİYE YETMEDİ, TOMA DA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarını alan polis ekipleri, olay mahalline giderek geniş güvenlik önlemi alırken, şehir merkezinde olası bir duruma karşı bekletilen ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA, itfaiye ekipleri ile yangına müdahale etti.

Van’da pasaj yangını

EŞYALARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Yangın haberini alan dükkan sahipleri iş yerlerine gelerek eşyalarını vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangının diğer dükkanlara sıçramaması için bölgeye 4 itfaiye aracı 2 tanede su tankeri sevk edilirken, yaklaşık yarım saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

Van’da pasaj yangını

5 İŞ YERİ VE 5 AMBAR YANDI

İtfaiye ekipleri, 1,5 saatlik soğutma çalışmaları sonucu 5 işyeri ve bu iş yerlerine ait 5 ambar tamamen yanarak kül oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Kadir Erdoğan, 23:50’de İpekyolu şubelerine yangın ihbarının geldiğini belirterek, “Hemen ekip çıkış yaptı. Ekip yangın mahalline varır varmaz Tuşba ekibinden de yardım istedik. 4 itfaiye aracı, 2 tanker ve 12 personelle yangına müdahale ettik. 5 iş yeri ve bunlara ait ambarlarla birlikte 10 dükkan yandı” dedi.

Van’da pasaj yangını

Van’da pasaj yangını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

129
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

133
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce kaçak güreşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce kaçak güreşiyor

58
Çin'de ABD hükümeti çalışanı: Garip bir ses duydum

Çin'de ABD hükümeti çalışanı: Garip bir ses duydum

8
Trump: Kim Jong Un'u Beyaz Saray'a davet edebilirim

Trump: Kim Jong Un'u Beyaz Saray'a davet edebilirim

6
Fas'ta kaçırılan çocuklar İspanya'da satılıyor

Fas'ta kaçırılan çocuklar İspanya'da satılıyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM