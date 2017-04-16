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Van'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

16.04.2017 - 02:01
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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Babacan Mahallesi kırsalında, dere yatağında arama tarama çalışması yaptı. Aramalarda, 2 el bombası, 215 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 340 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 EYP düzeneği, 3 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 sırt çantası, 1 radyo, 2 takım terörist kıyafeti, 2 cep telefonu bataryası ile çok miktarda EYP düzeneği yapımında kullanılan elektronik malzeme ve tıbbi malzeme ile toprağa gömülü olarak patlamaya hazır içi patlayıcı dolu 6 büyük tüp ele geçirildi.


Van'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

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