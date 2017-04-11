Van'da PKK mühimmatları ele geçirildi

Başkale ilçesi Aşağıçaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsal alanında Şehit Jandarma Er Veysel Can operasyonunu yapıldı.

SIĞINAKTA BULUNAN SİLAHLAR

Operasyonda bir sığınakta yapalan aramada PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 4 adet AK 47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 4 adet şarjör, 231 adet fişek ve 1 adet gündüz6 görüş dürbünü, 1 adet tabanca bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet sırt çantası, 102 kutu konserve, çok miktarda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER İMHA EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla silah ve mühimmat hariç diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.