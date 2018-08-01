taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.683
USD
4,9327
EURO
5,7654
ALTIN
194,01
PETR
73,6300

Van’da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

İHA | 01.08.2018 - 12:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik olarak 31 Temmuz - 01 Ağustos 2018 tarihlerinde, Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serkan Angay Operasyonu icra edilmiştir.

Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yapılan aramalarda; bir adet av tüfeği, 10 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 3 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar, 8 adet cep telefonu, bir adet taşınabilir bellek ve çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi

Van’da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

240
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

19
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

43
Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

421
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM