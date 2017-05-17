taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.725
USD
3,5560
EURO
3,9707
ALTIN
143,99
PETR
52,1800

Van'da PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Van'ın Muradiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 3 terörist, ölü ele geçirildi.

17.05.2017 - 21:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi. Jandarma ve özel harekat polislerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı.

TÜFEK VE ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmada 3 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte, bir M-16 piyade tüfeği, iki AK-47 piyade tüfeği ve bir roketatar ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin geçen 15 Nisan tarihinde güvenlik korucusu Adnan Vanlı'nın şehit olduğu, Muradiye Ak Parti İlçe Başkanının konvoyuna yönelik saldırıyı düzenlediği ve ilçede eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

378
Fethullah Gülen'e benzeyen şahıs

Fethullah Gülen'e benzeyen şahıs

88
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

60
Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

209
Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

49
Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

82
Alman bakan Sigmar Gabriel'den küstah Türkiye açıklaması

Alman bakan Sigmar Gabriel'den küstah Türkiye açıklaması

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM