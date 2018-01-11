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Van'da PKK'nın 5 barınağı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

AA | 11.01.2018 - 21:49..
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Van'da PKK'nın 5 barınağı imha edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekilerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

PKK'YA GEÇİT YOK

Gürpınar ilçesine bağlı Çizgili Mahallesi kırsalında, "Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş" operasyonu düzenleyen Mehmetçik, teröristlerin kullanıdığı, jelikan bidon ve hortum ile su hattı döşenmiş 5 barınağı tespit ederek kullanılamaz hale getirdi.

Van'da PKK'nın 5 barınağı imha edildi

Van'da PKK'nın 5 barınağı imha edildi

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri ise bölgede aralıksız devam ediyor.

Van'da PKK'nın 5 barınağı imha edildi

Van'da PKK'nın 5 barınağı imha edildi

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