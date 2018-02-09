Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, yurt içindeki teröristlere de geçit vermiyor.
MEHMETÇİK HER YERDE TEYAKKUZDA
Van'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bilgi ve Üçüzler mahallelerinin kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan" operasyonu düzenlendi.
OPERASYONDA ELE GEÇENLER
Operasyonda tespit edilen 4 mağarada, 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 80 kilogram amonyumnitratlı gübre,16 pil, 5 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon VİDEO
OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.