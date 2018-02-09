Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

Tunceli'de terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 5 sığınak imha edildi.

TSK konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası oluşturulması amacıyla bölgeye intikal etti.

İdlib'de 6. gözlem noktası için TSK konvoyu bölgeye gitti

Hakkari'de PKK terör örgütü mevzilerine yapılan tank atışı sonrası 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda, 4 mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

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Fas'ta son 58 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Fas'ta son 58 yılın en yoğun kar yağışı etkili olurken, bin 205 köy ile irtibat kesildi.