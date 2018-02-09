taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8388
EURO
4,6896
ALTIN
162,49
PETR
62,0000

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda, 4 mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

AA | 09.02.2018 - 21:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, yurt içindeki teröristlere de geçit vermiyor.

MEHMETÇİK HER YERDE TEYAKKUZDA

Van'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bilgi ve Üçüzler mahallelerinin kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan" operasyonu düzenlendi.

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda tespit edilen 4 mağarada, 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 80 kilogram amonyumnitratlı gübre,16 pil, 5 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon VİDEO

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

Van'da PKK'nın kış yapılanmasına operasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

604
Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

Erdoğan Karamollaoğlu ile görüştü

115
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevden alındı

252
ABD'li General Münbiç'te aşiretleri ziyaret etti

ABD'li General Münbiç'te aşiretleri ziyaret etti

348
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi

89
TSK yeniden hava harekatına başladı

TSK yeniden hava harekatına başladı

141
Alman Bild terörist YPG'yi güzelliyor

Alman Bild terörist YPG'yi güzelliyor

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM