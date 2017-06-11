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Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Teröristlerin isteği üzerine belediye tarafından 450 bin liraya yaptırılan köprü, kayyum tarafından yıktırıldı.

11.06.2017 - 12:21
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Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Çatak Çayı'nın geçtiği Körüklü Vadisi'nde bulunan demir köprü, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün talimatıyla sökülerek kaldırıldı.

PKK'NIN İSTEĞİ

Akgül, "Bu köprü PKK'lı teröristlerin isteği üzerine yapılmış. Körüklü Vadisi'nde eylem kararını alan teröristler bu köprüden geçerek bölgedeki bütün eylemleri gerçekleştiriyordu. Şimdi bağlantılarını kopardık." dedi.

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

450 BİN LİRAYA BELEDİYE YAPTIRDI

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki köprünün sökülmesini yerinde inceleyen Akgül, köprünün teröristlerin talimatıyla eski DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 bin liraya geçen yıl yaptırıldığını söyledi.

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Akgül, "Körüklü Vadisi terörün yuvalandığı bir vadi. Orada vatandaşımız yaşamıyor. Sadece teröristler orada mağaralarda ve boşaltılmış bir eski yerleşim yerinde toplanıp merkez olarak kullanıyor. Bu vadiye teröristlerin talimatı ile eski büyükşehir belediyesi tarafından 450 bin liralık fotoğraf çekmelik güzel bir köprü yapılmış." ifadelerini kullandı.

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

MALZEMELERLE 3 KÖPRÜ YENİLENECEK

Körüklü Vadi'nin örgüt için çok stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Akgül, şöyle konuştu: "Örgüt mensupları Kuzey Irak'tan Feraşin Yaylası'na oradan da Körüklü Vadisi'ne gelip bölgemizde yapacakları bütün terör eylemlerinin kararını alıyorlar. Çatak ilçe merkezi, Bahçesaray, Van ve Bitlis Hizan'a kadar yapılacak eylem için teröristler Körüklü'den çıkıp bu köprüden geçiyorlar. İşte bu köprüyü sökerek elde ettiğimiz malzemelerle ilçe merkezindeki 3 köprüyü yenileyeceğiz."

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

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